Creditwest dijitalleşti

Mart 22, 2017 0 Yorum 26 Okunma
Creditwest dijitalleşti

Altınbaş Holding’in iştiraklerinden Creditwest Bank Kıbrıs, tüm dijital bankacılık uygulamalarını Creditwest Digital markası altında topladı.

İnternet, SMS, telefon ve kiosk bankacılığı, mobil bankacılık, Creditfast, Web’den sigorta gibi işlemler anında cepten gerçekleşebiliyor.

Creditwest Bank YKB Nusret Altınbaş, “Teknolojik çözümlerle müşterilerin hayatını kolaylaştırarak Kuzey Kıbrıs’ı bankacılıkta dünyaya bağladık” diyor.



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