Cumhuriyet’in kuruluşu sahnelendi
Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu Gençlik Spor Kulübü Derneği (BUHOT GSK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Anadolu Rüyası’ seyircisiyle buluştu.
Bu yılki teması ‘Kaybolan İzler’ olan ve Milli Mücadele Zaferi’nin kazanılması ile Cumhuriyet’in kuruluşunu işleyen projenin gösterisi TIM Show Center’ da yapıldı.
Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Projemizde kültürel değerlerimizi ve zenginliğimizi hatırlatmayı amaçladık” dedi.
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