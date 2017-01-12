Daha mutlu çalışanlar hedefleniyor
Persona Human Resources, çalışan mutluluğuna odaklanan ‘Work Happy’ hizmetini tanıttı.
Etkinliğe Migros, Çelik Motor, Shire, Yargıcı, Pronet gibi şirketlerin İKyöneticileri katıldı.
Personal Human Resources Danışmanlık kurucusu Seray Ataman, bu hizmetle çalışanların mutlu çalışarak başarılı ve üretken olmalarını sağlayacak insan odaklı değişim programları yaratmayı hedeflediklerini belirtti.
Önceki haber Yatırımcının Danışmanı 12 Ocak 2017
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