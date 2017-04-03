DeFacto, Birleşmiş Milletler’de
Birleşmiş Milletlerin (BM) Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza atan DeFacto, ‘Mutlu Kadın Hareketi’ projesiyle kadınlara sunduğu uygulamalarını ‘örnek proje’ olarak BM üyelerine anlattı.
DeFacto İnsan Kaynakları ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder Şenol, “Mutlu Kadın Hareketi’nin ilk adımını, işe alım sürecimizle başlattık ve eşit işe eşit ücret politikasını uyguladık.
Aynı işte çalışan bir erkeğin, bir kadına göre daha fazla kazanmasının hiçbir gerekçesi olamaz” dedi.
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