Deniz nakliyatı seferleri başlıyor

Ağustos 22, 2017 0 Yorum 51 Okunma
Deniz nakliyatı seferleri başlıyor

Türkiye ile Katar arasındaki ticaretin kolaylaştırılması amacıyla, Safiport Derince Limanı ile Doha Hamad Limanı arasında direkt deniz nakliyatı seferleri düzenlenmesine ilişkin anlaşma sağlandı.

Bu yeni hatla her hafta karşılıklı seferlerle Türkiye’den Katar’a gıda, tüketim maddeleri ve sanayi ürünleri; Katar’dan Türkiye’ye ise Katar ihraç ürünleri sevkiyatı yapılması planlanıyor.

Safi Holding YKB Hakan Safi, “Katar ile yaptığımız anlaşmayla yılda 5 milyar dolarlık iş hacmi sağlanacak” dedi.



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