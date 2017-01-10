Deteks Kimya 50 yaşında

Ocak 10, 2017 0 Yorum 38 Okunma
Deteks Kimya 50 yaşında

Deteks Kimya Sanayi, 50’inci kuruluş yılını kutladı. Türkiye’deki aile şirketlerinin ömrünün ortalama 25 yıl olduğunu söyleyen Deteks Kimya Sanayi YKB Şahit Kanuni, “50’inci yaşımızı kutlayabiliyorsak, bunu kurumsallık çalışmalarımıza borçluyuz” diye konuştu.

2016’yı yüzde 10 büyümeyle tamamlamayı hedefleyen ve ağırlıklı olarak İran, Hindistan ve Makedonya’ya ihracat yapan şirketin hedefinde Afrika kıtası bulunuyor.



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