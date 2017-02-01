Dijital devrim etkisi
Cisco Türkiye, Cisco Connect Türkiye 2017 etkinliğini gerçekleştirildi.
Yaklaşık bin karar vericinin katıldığı etkinlikte Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, dijital devrimin tüm sektörleri etkisi altına alacağını vurguladı.
Güçlü sektörlerin dijitalleşmesini hızlıca planlayarak harekete geçmek gerektiğine işaret eden Kıvılcım, “Ülke ve özel sektör olarak bu fırsatı kaçırma lüksümüz yok” dedi.
Önceki haber JetGenç üyelerine indirimli bilet
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?