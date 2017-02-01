Dijital devrim etkisi

Şubat 1, 2017 0 Yorum 32 Okunma
Dijital devrim etkisi

Cisco Türkiye, Cisco Connect Türkiye 2017 etkinliğini gerçekleştirildi.

Yaklaşık bin karar vericinin katıldığı etkinlikte Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, dijital devrimin tüm sektörleri etkisi altına alacağını vurguladı.

Güçlü sektörlerin dijitalleşmesini hızlıca planlayarak harekete geçmek gerektiğine işaret eden Kıvılcım, “Ülke ve özel sektör olarak bu fırsatı kaçırma lüksümüz yok” dedi.



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