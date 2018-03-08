Dijitalleşmeye odaklandı
CarrefourSA, 2017 yılında operasyonel kârlılığını (FVAÖK) 126 milyon TL’ye yükseltti.
CarrefourSA, bu yıl 170 milyon TL yatırım hedefi ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek.
CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, 2018 yılında dijitalleşmeye odaklanarak yenileme ihtiyacı olan marketlere yatırımlara devam edeceklerini ve e-ticaret hizmet kapsamını genişleteceklerini belirtiyor.
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