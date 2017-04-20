Dilde en istekli ülke Türkiye
Global sosyal dil öğrenme ağı busuu, dünya çapında dil öğrenen topluluklarla yıllık dil öğrenimi araştırması gerçekleştirdi.
Araştırmaya göre, Türkiye’deki kullanıcılar kendilerini yabancı dil öğrenmeye adayarak bugüne kadar ortalama 28 saati busuu’da bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden dil öğrenerek geçirdiler.
Bu ortalamayla Türkiye, Almanya ve İtalya’yı da geçerek dünyada ilk sıraya çıktı.
Önceki haber Türkiye ofisinin başına geçti
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