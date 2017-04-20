Dilde en istekli ülke Türkiye

Nisan 20, 2017 0 Yorum 55 Okunma
Dilde en istekli ülke Türkiye

Global sosyal dil öğrenme ağı busuu, dünya çapında dil öğrenen topluluklarla yıllık dil öğrenimi araştırması gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre, Türkiye’deki kullanıcılar kendilerini yabancı dil öğrenmeye adayarak bugüne kadar ortalama 28 saati busuu’da bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden dil öğrenerek geçirdiler.

Bu ortalamayla Türkiye, Almanya ve İtalya’yı da geçerek dünyada ilk sıraya çıktı.



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