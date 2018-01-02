Divan Cizre açıldı
Mustafa V. Koç’un Şırnak/Cizre’de 2014’te temellerini attığı Divan Cizre açıldı.
Divan Cizre; Cizre şehir merkezine üç, havaalanına 17 kilometre uzaklıkta, İpek Yolu ile Dicle Nehri arasında kalan 7 bin 500 metrekare arsa üzerinde inşa edildi.
Divan Grubu CEO’su Richard Appelbaum, “Divan Cizre yatırımının bölgede turizmin hareketlenmesini sağlayacağını ve otelcilik sektörüne yeni standartlar getireceğini öngörüyoruz” dedi.
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