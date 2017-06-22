Doğal taşçılar, Monte Carlo’da
Türkiye’nin dünya çapında giyilebilir teknoloji başta olmak üzere, inovatif alanda tanınmış tasarımcıları Ezra ve Tuba Çetin, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) desteği ile Türk mermerinin tanıtımını üstlendi.
Türk doğal taşlarını farkındalık yaratacak etkinliklerle tanıttıklarını ve Monte-Carlo Moda Haftası’nın da bunun bir parçası olduğunu belirten İstanbul Maden ihracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, “Ezra ve Tuba Çetin’in tasarladıkları koleksiyon ile 400’ün üstünde renk ve desene sahip doğal taşlarımızı tanıttık” dedi.
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