Dünya İkincisi oldular
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve ‘Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği’ tarafından düzenlenen, Phillip C. Jessup Uluslararası Hukuk Dava Yarışması’nın uluslararası elemeleri, 9-15 Nisan tarihleri arasında ABD, Washington DC’de gerçekleşti.
Türkiye’yi, ulusal turda birinci olan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Jessup takımı temsil etti. Koç Üniversitesi, Harvard, Oxford ve Kings College gibi dünyanın önde gelen üniversitelerini geride bırakarak, ‘En İyi Davalı Muhtırası’ dalında dünya ikinciliğini elde etti.
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