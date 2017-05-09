Düşük Karbon Kahramanları
Karbon salımında cimri davranarak iklim değişimine karşı mücadelede örnek olan kuruluşlar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği (IETA) desteğiyle düzenlenen 4’üncü İstanbul Karbon Zirvesi’nde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından Düşük Karbon Kahramanı olarak ödüllendirildi.
Karbon emisyonunu azaltan 42 projenin aday olduğu yarışta, 19 kuruluş SÜT-D tarafından ödüle layık görüldü.
Önceki haber Kale Endüstri Holding’e yeni CEO
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?