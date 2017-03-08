‘Düşük maliyet’te Pegasus birinci
Pegasus Hava Yolları, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Turizm Forumu’ndaki ‘Dünya Turizm Ödülleri’nde, ‘En iyi Düşük Maliyetli Havayolu’ ödülünü kazandı.
Pegasus Pazarlama Direktörü Onur Dedeköylü, “Hizmetlerimizi müşteri odaklı yaklaşımla yürütüyoruz.
Seyahatlerinin her aşamasında misafirlerimize yardımcı hizmetler geliştirerek ‘uçtan uca seyahat markası’ olmayı önemsiyoruz” dedi.
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