E-ticarete ‘yerli yazılım’ katkısı

Şubat 8, 2018 0 Yorum 250 Okunma
E-ticarete ‘yerli yazılım’ katkısı

Hepsiburada AR-GE ekibinin geliştirdiği yerli yazılım Mordor ile güncelleme hızı ciddi bir oranda artıyor, bir dakikada 480 bin ürün güncellenmesi yapılabiliyor.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, işlem hacmi arttıkça daha gelişmiş bir yazılım ihtiyacı duyduklarını, ürünün bu sayede ortaya çıktığını belirtti.

Hepsiburada bu ürünü, Türkiye’deki e-ticaret şirketlerine de sunacak.



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