EBRD’den Peyman’a kredi

Şubat 13, 2018 0 Yorum 82 Okunma
EBRD’den Peyman’a kredi

Peyman; teknolojiye, tarıma, ihracata ve fabrika yatırımlarına hız vermek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 32 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzaladı.

Peyman YKB Tuncer Akgün, “Krediyle global marka olma yolunda güçleneceğiz.

Hedefimiz, ihracat yaptığımız ülkelerde de yatırım yapmak” dedi. Peyman CEO’su Oğuz Yükselir, kredinin hedeflere ulaşmada yapıtaşı olacağını belirtti.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap