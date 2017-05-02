Ece Vahapoğlu’ndan yeni girişim

Mayıs 2, 2017 0 Yorum 60 Okunma
Ece Vahapoğlu’ndan yeni girişim

Ece Vahapoğlu, Lidyana.com’a özel olarak hazırladığı koleksiyonunu ve yeni spor markası ‘Fit21 by Ece Vahapoğlu’nu hayata geçirdi.

Ece Vahapoğlu, kendi hayat tarzından ve ihtiyacından yola çıkarak yarattığı markasıyla, kadın tayt, atlet, spor bra ve t-shirt seçenekleri sunuyor.

Vahapoğlu, “Koleksiyonda yoğun olarak kullandığım mor rengin enerjisiyle hayata daha pozitif ve aktif bakmayı amaçlıyorum” diye konuştu.



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