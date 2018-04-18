Eczacıbaşı ve Tchibo’dan işbirliği
Türkiye pazarına 2005 yılında giren Alman kahve üreticisi Tchibo, ev dışı tüketim sektöründe hizmet vermek üzere Eczacıbaşı Profesyonel ile iş birliğianlaşması imzaladı.
Eczacıbaşı Profesyonel, Tchibo’nun kahve ürünlerini otel, restoran, kafe, ofis gibi ev dışı tüketimdeki binlerce noktaya ulaştıracak.
Eczacıbaşı Profesyonel Genel Müdürü Melike Koçoğlu, bu iş birliğiyle ev dışı tüketim sektöründe büyümeyi hedeflediklerini belirtiyor.
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