‘Ege Ekonomik Forum’ geliyor
Ekonomi Bakanlığı’nın desteği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın (EGEV) bölge ortaklığı ve NTV & Özgencil işbirliğinde 25-26 Ekim’de Ege Bölgesi’nde ilk kez ‘Ege Ekonomik Forum’ düzenlenecek.
Organizasyonda; küresel, ulusal ve bölgesel boyutta ekonomi, sanayi, tarım, enerji, lojistik ve geleceğin kentleri konuları ele alınacak.
EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, forumla küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
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