‘Ege Ekonomik Forum’ geliyor

Ekim 25, 2017 0 Yorum 82 Okunma
‘Ege Ekonomik Forum’ geliyor

Ekonomi Bakanlığı’nın desteği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın (EGEV) bölge ortaklığı ve NTV & Özgencil işbirliğinde 25-26 Ekim’de Ege Bölgesi’nde ilk kez ‘Ege Ekonomik Forum’ düzenlenecek.

Organizasyonda; küresel, ulusal ve bölgesel boyutta ekonomi, sanayi, tarım, enerji, lojistik ve geleceğin kentleri konuları ele alınacak.

EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, forumla küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



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