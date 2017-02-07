Eğitimcilerden ‘batık hikâyeler
Özel SEV Lisesi’nin desteğiyle, 17 Şubat’ta 18.30-21.30 arasında, Kolektif House’ta düzenlenecek ‘Eğitimcilerden Batık Hikâyeler’ etkinliğinde, sektörden isimler başarısızlıklarını paylaşacak.
Etkinliğe, Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kurucusu Dr. Rüstem Eyüboğlu, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Terakki Vakfı Okulları Öğrenme Geliştirme Merkezi Koordinatörü Dr. Neşat Karakelle gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.
Kayıt www. egitimcilerdenbatikhikayeler.com’dan yapılabilir.
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