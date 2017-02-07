Eğitimcilerden ‘batık hikâyeler

Şubat 7, 2017 0 Yorum 43 Okunma
Eğitimcilerden ‘batık hikâyeler

Özel SEV Lisesi’nin desteğiyle, 17 Şubat’ta 18.30-21.30 arasında, Kolektif House’ta düzenlenecek ‘Eğitimcilerden Batık Hikâyeler’ etkinliğinde, sektörden isimler başarısızlıklarını paylaşacak.

Etkinliğe, Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kurucusu Dr. Rüstem Eyüboğlu, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Terakki Vakfı Okulları Öğrenme Geliştirme Merkezi Koordinatörü Dr. Neşat Karakelle gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.

Kayıt www. egitimcilerdenbatikhikayeler.com’dan yapılabilir.

 



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap