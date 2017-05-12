Ekolde ‘Lojistik 4.0’ dönemi

Mayıs 12, 2017 0 Yorum 61 Okunma
Ekolde ‘Lojistik 4.0’ dönemi

Türkiye lojistik sektörünün öncü firmalarından Ekol Lojistik, tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan Endüstri 4.0 teknolojisini lojistik sektörüne uyarlıyor.

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “Doğru ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru yolla, doğru fiyata sağlanması yani lojistiğin 7 doğrusu yeniden şekilleniyor.

Biz de entegre bir lojistik şirketi olarak, Endüstri 4.0’dan aldığımız ilhamla bugün, sektöre yeni nesil bir bakış açısı getiriyoruz” diye konuştu.



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