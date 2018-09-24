Ekonomide geleceği okumak

Eylül 24, 2018 0 Yorum 150 Okunma
Ekonomide geleceği okumak

Dergimizin Yazı İşleri Müdürü ve ‘Gösterge’ köşesinin yazarı olan, ayrıca kardeş dergimiz Capital’de de her ay ‘Konjonktür’ köşesini yazan Dr. Orhan Karaca’nın “Ekonomide Geleceği Okumak: Temel Ekonomik Göstergeler ve Yorumlanması” başlıklı kitabı Türkmen Kitabevi tarafından yayınlandı.

Karaca, kitabında, temel ekonomik göstergeleri izleyerek ekonomide geleceği okumanın yollarını, bu göstergelere nerelerden ulaşılabileceğini ve analiz yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor.

20 yılı aşkın süredir Ekonomist ve Capital dergileri için ekonomideki gelişmeleri izleyip kaleme alan ve bu arada akademik çalışmalarını da sürdüren Karaca, bu süreçte edindiği tecrübeleri bu kitapla okurlarına aktarmaya çalışıyor.



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