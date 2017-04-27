EMO Hannover, 18-23 Eylülde

Nisan 27, 2017 0 Yorum 59 Okunma
EMO Hannover, 18-23 Eylülde

Metal işleme sektörü fuarlarından EMO, 18-23 Eylül’de Hannover’da, ‘akıllı üretim için entegre sistemler’ sloganıyla gerçekleştirilecek.

Bin 950 şirketin 160 bin metrekarelik net sergi alanı için başvuru yaptığını kaydeden EMO’nun organizatörü VDW’nin genel müdürü Dr. Wilfried Schafer, “Fuarda üretim operasyonlarının dijitalleştirilmesiyle müşteriler için faydalı çözümler sergilenecek” dedi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap