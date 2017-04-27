EMO Hannover, 18-23 Eylülde
Metal işleme sektörü fuarlarından EMO, 18-23 Eylül’de Hannover’da, ‘akıllı üretim için entegre sistemler’ sloganıyla gerçekleştirilecek.
Bin 950 şirketin 160 bin metrekarelik net sergi alanı için başvuru yaptığını kaydeden EMO’nun organizatörü VDW’nin genel müdürü Dr. Wilfried Schafer, “Fuarda üretim operasyonlarının dijitalleştirilmesiyle müşteriler için faydalı çözümler sergilenecek” dedi.
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