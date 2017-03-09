‘En iyi self servis restoran’ oldu
Burger King, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre işbirliğiyle Türkiye’de 14 şehirde, bin 67 katılımcıyla yapılan AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları Araştırması 2016’da ‘self servis restoran’ kategorisinde birinci oldu.
TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok, “Burger King’in dünyadaki en büyük master franchisee’yız.
70’ten fazla şehirde, 600’den fazla Burger King restoranımızla tüketicilerimizi ağırlıyoruz” dedi.
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