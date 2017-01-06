‘En Yenilikçi İş Ortağı’ oldu

Ocak 6, 2017 0 Yorum 28 Okunma
‘En Yenilikçi İş Ortağı’ oldu

TomTom Otomotiv, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grubu tarafından ‘Yılın En Yenilikçi İş Ortağı’ prestij ödülüne layık görüldü.

“10 yıl önceki ilk PND entegrasyonumuzdan bu yana, yazılım, harita ve servisleriyle farklı FCA modellerinde üç bilgi-eğlence platformu sunuyoruz” diyen TomTom Otomotiv Genel Müdürü Antoine Saucier, FCA ile 2017 ve sonr



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