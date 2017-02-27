Endeavor Türkiye 10 yaşında

Şubat 27, 2017 0 Yorum 70 Okunma
Endeavor Türkiye 10 yaşında

Endeavor Türkiye Derneği, 1,5 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan girişimcilik çalışmalarının 10’uncu yılını iş dünyası ve girişimciler ile kutladı.

Dernek, 10 yılda 3 bin girişimci adayıyla buluştu ve 54 girişimci şirketi temsilen 86 girişimciyi ağına kattı. Endeavor Derneği YKB Emre Kurttepeli, hedeflerinin ‘Endeavor Girişimcilerinin Globalleşmesi’ olduğunu söyledi.

Endeavor Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ise, “Endeavor topluluğu gördüğüm en hızlı gelişime sahip ekosistem” diye konuştu.



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