Endüstriyel teknolojiler, İzmir’de
‘FIT ’18-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, 22-25 Şubat’ta Fuar İzmir’de kapılarını açıyor.
FIT ’18’de; makineler arası iletişimden yapay zekâya, üretim ve hizmet biçimlerini değiştirmeye aday pek çok yeni teknoloji tanıtılacak.
Bileşim Fuarcılık’ın genel müdürü Melis Üstün, fuar sırasında ‘Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Zirvesi’nin de düzenleneceği bilgisini verdi.
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