Engelli gençlere umut oldu

Eylül 21, 2018 0 Yorum 92 Okunma
Engelli gençlere umut oldu

Türkiye Vodafone Vakfı, Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Düşler Akademisi’ 10 yıldır engelli ve sosyal dezavantajlı bireyleri topluma kazandıran işlere imza atıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 20 bin gönüllü ile 6 bin gencin engellerini aşmasına destek olundu. Türkiye Vodafone Vakfı tarafından projeye aktarılan hibe tutarı ise 5,5 milyon TL’ye yaklaştı.



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