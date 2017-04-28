ESİAD’ın yeni yönetimi belli oldu
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), 20’nci olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi ve toplantıda 2017-2020 yılları arasını kapsayan 12’nci dönemin yönetim organları seçildi.
Buna göre, yönetim kurulu başkanlığına Fadıl Sivri seçilirken, Cemal Elmasoğlu ve Mehmet Salih Özen başkan vekili, Muhittin Bilget muhasip üye oldu.
Cem Heris, Dr. Faruk Güler, Ahmet Kadıoğlu, Günseli Ünlütürk, Dr. Mehmet Aktaş, Mustafa Karabağlı ve Av. Yücel Öztürk de üye olarak görev yapacak.
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