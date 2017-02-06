Expo adım adım Hatay’a geliyor

Şubat 6, 2017 0 Yorum 41 Okunma
Expo adım adım Hatay’a geliyor

Expo 2021’in Hatay’da düzenlenmesi için haziran ayında yapılan adaylık başvurusu sonuçlandı.

Almanya’da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından AIPH Genel Kurulu’nda yapılan sunum sonrası, üyeler Hatay’ın Expo 2021’e resmen aday olmasına oybirliğiyle karar verdi.

Expo’yu bölgesel kalkınma ve tanıtım projesi olarak gördüklerinin altını çizen Lütfü Savaş, organizasyonun Hatay’a 300 milyon TL yatırım kazandıracağını dile getirdi.



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