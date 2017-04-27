Expo Turkey By Qatar başlıyor
Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen Expo Turkey by Qatar için geri sayım başladı.
Fuarı organize eden Medyacity’nin YKB Hakan Kurt, “19-21 Nisan’daki fuarda, ‘Katar çıkarması’ yapacağız. İki ülke arasındaki ticaret hacmini iki katına çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.
Fuarın ikinci gününde Türkiye’den ve Katar’dan 40’ar işadamının katılımıyla Türk-Katar İş Liderleri Zirvesi de yapılacak.
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