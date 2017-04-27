Expo Turkey By Qatar başlıyor

Nisan 27, 2017 0 Yorum 65 Okunma
Expo Turkey By Qatar başlıyor

Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen Expo Turkey by Qatar için geri sayım başladı.

Fuarı organize eden Medyacity’nin YKB Hakan Kurt, “19-21 Nisan’daki fuarda, ‘Katar çıkarması’ yapacağız. İki ülke arasındaki ticaret hacmini iki katına çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

Fuarın ikinci gününde Türkiye’den ve Katar’dan 40’ar işadamının katılımıyla Türk-Katar İş Liderleri Zirvesi de yapılacak.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap