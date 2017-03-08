EY Türkiye’den 350 kişiye istihdam

Mart 8, 2017 0 Yorum 67 Okunma
EY Türkiye’den 350 kişiye istihdam

EY Türkiye, 2017’de 200’ü yeni mezun ve 150’si deneyimli, toplam 350 kişiyi kadrosuna katacak.

Ayrıca 400 öğrenciye kısa ve uzun dönem staj olanağı sağlanması da planlanıyor. Son beş yılda 2 bin kişiye istihdam sagladıklarını söyleyen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, toplam istihdamlarının vüzde 15’ini yeni mezunların oluşturduğunu dile getirdi.

Başvurular, www.ey.com/kariyer‘den yapılabilir



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