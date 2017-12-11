FİBA CP, şimdi de İnegöl’de
Fiba Commercial Properties (FİBA CP), 2017 Ocak’ta satın aldığı İnegöl AVM’nin büyüme ve yenileme sürecini, Soysal Perakende Günleri’nde düzenlediği özel toplantıyla tanıttı.
FİBA Holding YKB Hüsnü Özyeğin, “Adana’daki alışveriş merkezimizi yapılan yenilemeyle geliştirdik. İnegöl için de çok güzel bir renovasyon projesi başlıyor” dedi.
FİBA CP; Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da; dokuz AVM, dört ofis binası, dört rezidans ve iki sinema kompleksiyle operasyonlarını yürütüyor.
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