Fiba CP’ye altın ve platin ödül
Fiba Commercial Properties’in (CP) Romanya’daki yatırımlarından Bucuresti Mall Alışveriş Merkezi, beş ödüle layık görüldü.
Bucuresti Mall, geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan ‘Kayıp Atlantis’ dekorasyon konseptiyle, Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nin verdiği ‘International Hermes Creative Awards’ kapsamında üç platin, iki altın ödül kazandı.
Fiba CP CEO’su Yurdaer Kahraman, “Pazarlama faaliyetlerine, çevre bilinci ve sosyal gelişmeleri de entegre ediyoruz” dedi.
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