Filli Boya, uluslararası arenada
Filli Boya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TÜBİTAK-Tüsside işbirliği ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan ve maddi olanakları sınırlı çocukların akademik ve psikolojik gelişimine destek veren Bilim Kampı projesiyle, İngiltere’deki ‘The Peer Awards For Excellence’yarışmasının kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödül aldı.
Kampta çocukların sorunları bilimsel tekniklerle çözme çalışmaları yaptıkları kaydedildi.
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