Filli Boya’dan Bilim Kampı
Filli Boya, İstanbul İl Mîllî Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle ve TÜBİTAK ile akademisyenlerin desteğiyle gerçekleştirdiği ‘Bilim Kampı Projesi’ ile üstün potansiyelli çocuklara özel eğitim sağlıyor.
Bu yıl 7-11 Ağustos ve 14-18 Ağustos’ta 60 öğrencinin katıldığı Bilim Kampı’nda, BİLSEM’e kayıtlı üstün potansiyelli çocuklar yer aldı.
Çocuklar, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü gibi enstitülerdeki bilim insanlarını gözlemledi, birlikte deneyler yaptı.
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