Filli Boya’dan Bilim Kampı

Eylül 11, 2017 0 Yorum 86 Okunma
Filli Boya’dan Bilim Kampı

Filli Boya, İstanbul İl Mîllî Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle ve TÜBİTAK ile akademisyenlerin desteğiyle gerçekleştirdiği ‘Bilim Kampı Projesi’ ile üstün potansiyelli çocuklara özel eğitim sağlıyor.

Bu yıl 7-11 Ağustos ve 14-18 Ağustos’ta 60 öğrencinin katıldığı Bilim Kampı’nda, BİLSEM’e kayıtlı üstün potansiyelli çocuklar yer aldı.

Çocuklar, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü gibi enstitülerdeki bilim insanlarını gözlemledi, birlikte deneyler yaptı.



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