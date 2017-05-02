Film festivali ‘engel’ tanımaz

Mayıs 2, 2017 0 Yorum 60 Okunma
Film festivali ‘engel’ tanımaz

Beş yıldır düzenlenen Ankara Engelsiz Filmler Festivali, bu yıldan itibaren Engelsiz Filmler Festivali olarak yoluna devam edecek.

Engelsiz Festivale 5-7 Mayıs’ta Eskişehir’de Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi,

12-14 Mayıs’ta İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SineBu, 18-23 Mayıs’ta Ankara’da Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu ev sahipliği yapacak.

35 filmin gösterileceği festivalde, tüm filmler sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazıyla gösterilecek. Bilgiler, www.engelsizfestival.com‘da yer alıyor.



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