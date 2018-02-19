FinTech odaklı stratejiler belirlenmeli

Şubat 19, 2018 0 Yorum 59 Okunma
FinTech odaklı stratejiler belirlenmeli

EY Türkiye, BKM ve FinTech İstanbul, ‘Fintech Dönüşümü: Rekabet mi İşbirliği mi?’ raporu hazırladı.

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Ortağı Emre Beşli, Fintech’in ekonomi politikalarını etkilediğini söyledi.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “FinTech odaklı stratejiler belirlemeliyiz”, FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı, “Finansal hizmetlerdeki dönüşüm hayatı etkileyecek düzeyde” diye konuştu.



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