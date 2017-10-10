Fleetcorp, hedeflerini büyüttü

Ekim 10, 2017 0 Yorum 89 Okunma
Fleetcorp, hedeflerini büyüttü

Üç farklı ürün paketiyle araç sayısı sınırlaması olmaksızın 12 aydan 48 aya kadar kiralama hizmeti sunan Fleetcorp, yüzde 7 pazar payıyla sektöründe ilk beşte yer alıyor.

Fleetcorp CEO’su Dr. Barbaros Çıtmacı, “Online raporlama ve i-fleet sistemiyle müşterilerimize takip kolaylığı ve maliyet kontrolü avantajı sağlıyoruz” dedi.

Şirketin büyüme planında 2021 sonu için araç parkını 23 binden 42 bine, aktif büyüklüğü 1,2 milyar TL’den 3 milyar TL’ye çıkarmak var.



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