FMV Işık’tan ‘Vaka Analizi Merkezi’

Ocak 3, 2017 0 Yorum 32 Okunma
FMV Işık’tan ‘Vaka Analizi Merkezi’

Reklam indeksi FMV Işık Üniversitesi, işletmecilik ve finans alanlarındaki çalışmalara vaka analizleri üzerinden katkı sağlayan Finansal Yönetim ve işletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (FİMER) kuruyor.

Arşiv paylaşımı ve veri erişimi konusunda da TSKB ile işbirliği yapılacak.

FMV Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Tekinay, “FİMER akademisyenler, finans yöneticileri, şirket sahipleri, sektörel STK’lar, yatırımcılar, finans medyasından isimlerin faaliyet gösterecekleri bir platform olarak geliştirilecek” dedi.

Araştırmacılar, lisansüstü, master ve doktora öğrencilerinin de bu platforma dahil edileceği bilgisini verdi.



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