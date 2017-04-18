Ford, ‘bal arılarını mühendis yapıyor’
Ford Otosan’ın Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğü ‘Bal Arıları Mühendis Oluyor’ projesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) düzenlediği Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde ‘İyi Uygulama Ödülü’ne layık görüldü.
Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş, “Proje kapsamında 55 ili ziyaret ettik, 12 bin 64 öğrenciye ulaştık” diye konuştu.
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