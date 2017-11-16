‘Fotoğraflarla Atatürk’ çıktı
Suna ve İnan Kıraç Vakfı, ilk baskısını 1998’de gerçekleştirdiği ‘Fotoğraflarla Atatürk’ kitabını, Cumhuriyet’in 94’üncü kuruluş yıldönümüne özel olarak tekrar okuyucuyla buluşturdu.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan seçilen 130’u aşkın Atatürk fotoğrafını bir araya getiren kitap, zenginleştirilmiş içerikle, üç farklı dilde sunuluyor.
Kitap, Pera Müzesi Artshop ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yanı sıra kitabevlerinden de edinilebilir.
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