Fransa, Türk yatırımcıları bekliyor

Kasım 23, 2017 0 Yorum 182 Okunma
Fransa, Türk yatırımcıları bekliyor

Türkiye-Fransa lişkilerinin güçlendirilmesi, Fransa’da yürürlüğe giren yeni çalışma yasasına ilişkin Fransa’da yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerinin bilgilendirilmesi amacıyla İstanbul Fransız Sarayı’nda ‘Invest in France’ etkinliği düzenlendi.

Yeni çalışma yasasıyla Fransa’nın uluslararası yatırımcı için daha cazip hale geldiğini belirten Fransa’nın Türkiye büyükelçisi Charles Fries, “Türkiye-Fransa arasındaki 14 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılabileceğine inanıyorum” dedi.



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