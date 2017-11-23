Fransa, Türk yatırımcıları bekliyor
Türkiye-Fransa lişkilerinin güçlendirilmesi, Fransa’da yürürlüğe giren yeni çalışma yasasına ilişkin Fransa’da yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerinin bilgilendirilmesi amacıyla İstanbul Fransız Sarayı’nda ‘Invest in France’ etkinliği düzenlendi.
Yeni çalışma yasasıyla Fransa’nın uluslararası yatırımcı için daha cazip hale geldiğini belirten Fransa’nın Türkiye büyükelçisi Charles Fries, “Türkiye-Fransa arasındaki 14 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılabileceğine inanıyorum” dedi.
Önceki haber Başarsoft, ABD’den ürün satacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?