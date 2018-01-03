‘Galvalume’ ilgi gördü
Yassı mamul üreticisi Tezcan’ın 2016’da çıkardığı ve ilgiyle karşılanan ‘Galvalume’ adlı ürününü Türkiye’de ilk kullanan beyaz eşya markası Arçelik oldu.
Galvalume’un beyaz eşya sektörüne büyük avantajlar sağlayacağının altını çizen Tezcan Direktörü Asiye Ay Çelik, “Bu ürün, yüksek korozyon direnciyle beyaz eşyada kullanılan tüm parçalarda uygulanabiliyor” dedi.
Çelik, Galvalume’u farklı ürün gruplarında da tercih edilen bir hammadde haline getirmeyi planladıklarını aktardı.
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