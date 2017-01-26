Garanti den ‘yerinde bankacılık’
Garanti Bankası yerinde bankacılık uygulamasıyla, farklı bankacılık hizmetlerini müşterisinin ayağına götürüyor.
Garanti Bankası çalışanları, KOBİ ve esnafa yönelik geliştirilen yeni uygulamayla, işletmelerinde ziyaret edilen müşteriler, ‘Uzman Danışman’ hizmetiyle KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerle ilgili konunun uzmanlarıyla canlı olarak görüşebiliyor.
Müşteriler bu sayede işlemlerini şubeye gitmeden, bulundukları yerden yaparak zamandan tasarruf ediyor.
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