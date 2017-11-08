Garanti, üniversitelileri bekliyor
Garanti Bankası’nın düzenlediği Garantili Gelecek ve Talent Camp başvuruları başladı.
Garanti Bankası GMY Osman Tüzün, garantilikariyer. garanti.com.tr‘den yapılan başvurular arasından seçilecek üniversite öğrencilerinin, Aralık 2017, Mart ve Nisan 2018’deki Talent Camp’lerden birine katılmaya hak kazanacağını söyledi.
Garantili Gelecek ile aralık-nisan arasında sekiz hafta boyunca haftada iki gün Garanti Bankası’nın çeşitli birimlerinde çalışmayı deneyimleyeceklerini de kaydetti.
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