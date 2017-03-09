‘Garantili İşler’ görev başında
Garanti Bankası, üye işyeri KOBİ’lerin işlemlerini rahat takip edip, satışlarını etkin bir şekilde yönetebilmesi amacıyla ‘Garantili İşler’ web platformunu hizmete sundu.
Bonus üye işyerleri, platform kapsamında mevcut müşteri ilişkilerini güçlendirip, ciro artışına destek olacak kampanya özelliğinden yararlanarak kendilerine özel esnek bonus kampanyaları düzenleyebiliyor.
Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “KOBİ’lerin dijitalleşmesini çok önemsiyor, KOBİ’ler için ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.
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