Garenta’ya KOBİ’lerin ilgisi yüksek
Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama markası Garenta, GarentaPRO ve GarentaDAY markaları ile hem uzun hem de günlük kiralama hizmeti sunuyor.
Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş, Garenta’nın müşterileri arasında özellikle araç kiralayan KOBİ’lerin büyük oranda artış gösterdiğine dikkat çekti.
Özgür Maraş, maliyetleri düşürmek isteyen şirketler için araç kiralamanın avantaj sağladığını da sözlerine ekledi.
Önceki haber BES'te 'Otomatik Katılım' başladı
Sonraki haber Leaseplan'a yeni İK müdürü
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?