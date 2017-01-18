Garenta’ya KOBİ’lerin ilgisi yüksek

Ocak 18, 2017 0 Yorum 28 Okunma
Garenta’ya KOBİ’lerin ilgisi yüksek

Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama markası Garenta, GarentaPRO ve GarentaDAY markaları ile hem uzun hem de günlük kiralama hizmeti sunuyor.

Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş, Garenta’nın müşterileri arasında özellikle araç kiralayan KOBİ’lerin büyük oranda artış gösterdiğine dikkat çekti.

Özgür Maraş, maliyetleri düşürmek isteyen şirketler için araç kiralamanın avantaj sağladığını da sözlerine ekledi.



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