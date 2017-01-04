‘Geç Donan Asfalt’a destek
Generali Sigorta, Koç Üniversitesi tarafından Tüpraş’ın katkılarıyla başlatılan ‘Geç Donan Asfalt’ bilimsel projesini, yaptığı yatırımla desteklemeye başladı.
Projeyi kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı içinde ele aldıklarını söyleyen Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, soğuk ve karlı havaların etkisiyle yollarda oluşan buzlanmalara bağlı trafik kazalarını azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi
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