Geçici İş İlişkisi Kanunu konuşuldu
Geçici İş İlişkisi Kanunu, İngiltere merkezli REED’in Türkiye yapılanmasının düzenlediği toplantıda görüşüldü.
REED Türkiye YKB Livio Manzini, Türkiye için yeni olan yasayı REED’in başta İngiltere olmak üzere diğer coğrafyalardan edindiği birikimle değerlendirdiğini söyledi.
“Türkiye İş Kurumu’ndan Geçici İş İlişkisi Yetki Belgesi/Lisansı alan ilk istihdam bürolarından biri olduk” diyen Manzini, ‘Esnek İşgücü Birimi’ kurarak bu alanda çalışmalara başladıklarını da kaydetti.
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